Okula giderken pikabın çarptığı çocuk yaralandı

Diyarbakır’da okula giderken yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:48
Okula giderken pikabın çarptığı çocuk yaralandı
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Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesi üzerindeki Forum AVM’nin karşısında saat 13.00 sıralarında, 12 yaşındaki S.B., okula gitmek için arkadaşlarıyla yolun karşı tarafına geçmek istedi.

AYAĞINDAN YARALANDI

Arkada kalan S.B., 06 BHN 952 plakalı pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı S.B., yakınları tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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