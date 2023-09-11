Okula giderken pikabın çarptığı çocuk yaralandı
Diyarbakır’da okula giderken yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesi üzerindeki Forum AVM’nin karşısında saat 13.00 sıralarında, 12 yaşındaki S.B., okula gitmek için arkadaşlarıyla yolun karşı tarafına geçmek istedi.
AYAĞINDAN YARALANDI
Arkada kalan S.B., 06 BHN 952 plakalı pikabın çarpmasıyla ayağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı S.B., yakınları tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- Filenin Sultanları, Diyanet'in hedefinde
- Akşener’in savcısına zor sorular
- Wanda Nara'dan sert tepki... 'Ne kadar alçakça'
- Görüş birliğine varıldı!
- Mansur Yavaş, ilk kez konuştu!
- Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi!
- Hayat hikayesi herkesi ağlattı...
- Kayıp akademisyen bulundu
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt