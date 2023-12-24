Birçok il ve ilçede eğitime 'kar' engeli

Yayınlanma: 24.12.2023 - 22:30

Güncelleme: 24.12.2023 - 22:47

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ardahan'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 25.12.2023 (Yarın) Pazartesi günü (1) gün süre ile ara verilmiştir.



Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#ARDAHANVALİLİĞİ pic.twitter.com/ieAHp5xlJt — Ardahan Valiligi (@ArdahanValiligi) December 24, 2023

ERZURUM'DA 10 İLÇEDE TATİL

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

KASTAMONUDA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara



Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, 25.12.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1(Bir) gün… pic.twitter.com/2DbQSry7hC — Kastamonu Valiliği (@kastamonuvalilk) December 24, 2023

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

BİNGÖL KARLIOVA'DA 1 GÜN ARA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, Karlıova İlçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ tatil edilmiştir.Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.İlanen duyurulur…@bingolvaliligi @KarliovaMEM pic.twitter.com/aFlQNEAjuF — Karlıova Kaymakamlığı (@karliovakaymakm) December 24, 2023

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

BAYBURT'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK'ÜN İKİ İLÇESİNDE TATİL

Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

AĞRI'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Sevgili Yavrularımız siz bizim için önemlisiniz.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın.?????? — Mustafa Koç (@ValiMustafaKoc) December 24, 2023

Öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın."

ARTVİN VALİLİĞİ DUYURDU

Kar yağışı nedeniyle Artvin'de eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde kar ve olası buzlanma olaylarına karşı tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Ünsal paylaşımında, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Artvin merkezde 25 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kuru ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca, Bayburt il genelinde, Giresun'un Çamoluk, Erzincan’ın Refahiye ilçelerinde okullar tatil edilirken, Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.