Okullara ücretli öğretmenden sonra ücretli otopark: Ver parayı, anlat dersini

İstanbul'da aktif halde eğitim öğretimini sürdüren bazı okulların bahçelerinin eğitim-öğretim saatleri dışında otopark olarak kullanıldığını ve bu okullardan birinin de Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğunu gazetemiz gündeme getirmişti. Okul bahçesinin otoparka çevrilmesiyle birlikte okulun kendi personeli olan öğretmen, idareci ve memurların da okul mesai saatleri içerisinde kendi görev yerlerine araçla geldiklerinde otopark ücreti ödemek zorunda bırakıldığı ortaya çıktı. Öğretmenin aracına Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden ücretlendirme yapılıyor.

SAATLİK ÜCRETİ 200 LİRA

Eğitim emekçileri; okulların bahçelerinin otopark olarak kullanılmasına tepki gösterirken, kamu hizmetini yerine getirmek için gittikleri kamu kurumunda kendilerinden otopark ücreti alınmasını da eleştirdi. İstanbul Valiliği’ne bağlı İSTAY A.Ş tarafından işletilen otoparkın ücretlendirme tarifesine göre 1 saatlik park ücreti 200, 1-2 saatlik park ücreti 250, 2-4 saatlik park ücreti 300, 4-8 saatlik park ücreti 380, 8-12 saatlik park ücreti 450, tam gün park ücreti ise 600 lira... Bazı öğretmenler bir günde 8 saat boyunca derse giriyor. Bu öğretmenlerin okula aracıyla geldiği varsayımında bulunulduğunda, ceplerinden 450 lira otopark ücreti çıkmış oluyor.