Sosyal medyada ve haberlerde dolaşan, 2026-2027 eğitim yılından itibaren devlet okullarında tek tip deri ayakkabı zorunluluğu geleceği iddiaları tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarda bulundu. Peki, Okullarda siyah ayakkabı giymek zorunlu mu? Okulda hangi ayakkabı giyilecek?

OKULLARDA SİYAH AYAKKABI GİYMEK ZORUNLU MU?

Sosyal medyada yayılan “18 milyon öğrenciye siyah ayakkabı zorunluluğu getirildi” iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Anadolu Ajansı Teyit Hattı iddiaların arka planını araştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul ve liselerde tek tip ayakkabıyı zorunlu kılacağı yönündeki iddialar, yetkililere soruldu. MEB'den gelen açıklamada, basın ve sosyal medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması konusunda alınmış bir karar veya üzerinde çalışılan herhangi bir uygulama bulunmadığı belirtildi