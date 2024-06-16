Okullarda telefon ve faks kesintisi
Milli Eğitim Bakanlığı’nda tasarrufla ilgili ilk adım haberleşme alanında atıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kurumlara gönderdiği 5 Haziran 2024 tarihli yazıda “Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gerekir” denildi.
Yazıda haberleşme alanında yaşanılan teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektronik posta, elektronik ortamda yazışmanın önemi vurgulandı.
MEB’e gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:
“Cep telefonu ve sosyal medya üzerinden haberleşme uygulamalarının yaygınlaşması ve hızlı sonuç alınabilmesi nedeniyle bakanlığımız okul ve kurumlarının her birinde birden fazla telefon aboneliklerini sonlandırdı. Ayrıca her türlü belgegeçer (faks) aboneliklerinin sözleşme durumunun gözden geçirilmeli. Sözleşme bitiminde sonlandırılması uygun olacaktır”
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Yazar Eylem Tok ile oğlu tutuklandı!
- Eylem Tok ve oğlu 'o ülkeye' kaçacakmış!
- Müdahale edenleri 'Bırakın ölsün' diyerek uzaklaştırdı
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- Bahçeli'nin tepkisi '10'lara!