Okullarda telefon ve faks kesintisi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Yazıda haberleşme alanında yaşanılan teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektronik posta, elektronik ortamda yazışmanın önemi vurgulandı.

MEB’e gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Cep telefonu ve sosyal medya üzerinden haberleşme uygulamalarının yaygınlaşması ve hızlı sonuç alınabilmesi nedeniyle bakanlığımız okul ve kurumlarının her birinde birden fazla telefon aboneliklerini sonlandırdı. Ayrıca her türlü belgegeçer (faks) aboneliklerinin sözleşme durumunun gözden geçirilmeli. Sözleşme bitiminde sonlandırılması uygun olacaktır”

