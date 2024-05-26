Özel sektör öğretmenleri Bakanlığa yürüdü: 'Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa!'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:55

Güncelleme: 26.05.2024 - 12:55

Türkiye’nin dört bir yanından özel sektör öğretmenleri, Ankara’da bir araya gelerek Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.

Haklarını talep etmek için yürüyüş yapan öğretmenler, eylemde Bakan Yusuf Tekin’i istifaya davet etti. “Patronların Bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganI atarak yürüyüen öğretmenler polis engeliyle karşılaştı.