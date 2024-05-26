Özel sektör öğretmenleri Bakanlığa yürüdü: 'Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa!'

Özel sektör öğretmenleri, haklarını talep etmek için Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:55
Özel sektör öğretmenleri Bakanlığa yürüdü: 'Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa!'
Abone Ol google-news

Türkiye’nin dört bir yanından özel sektör öğretmenleri, Ankara’da bir araya gelerek Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü. 

Haklarını talep etmek için yürüyüş yapan öğretmenler, eylemde Bakan Yusuf Tekin’i istifaya davet etti. “Patronların Bakanı Yusuf Tekin istifa” sloganI atarak yürüyüen öğretmenler polis engeliyle karşılaştı.


öğretmen haberleri EYLEM haberleri Ankara haberleri

İlgili Haberler

Meksika'da öğretmenler eylem için benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı

Meksika'da öğretmenler eylem için benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı
Cumartesi Anneleri gözyaşlarıyla kayıplarını arıyor: Türkiye’nin en uzun eylemi

Cumartesi Anneleri gözyaşlarıyla kayıplarını arıyor: Türkiye’nin en uzun eylemi
Çay üreticisi, maden işçisi, emekli sokaklarda hak eylemlerinde

Çay üreticisi, maden işçisi, emekli sokaklarda hak eylemlerinde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Tarlalarından dönen karı-kocaya tüfekli saldırı!

Tarlalarından dönen karı-kocaya tüfekli saldırı!
Erdoğan, Erdoğan'a karşı! 'Kapitalizm' eleştirisi: 'Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem...'

Erdoğan, Erdoğan'a karşı! 'Kapitalizm' eleştirisi: 'Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem...'
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda 27 Mayıs darbesi yeniden canlanıyor

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda 27 Mayıs darbesi yeniden canlanıyor
Avukattan skandal soru

Avukattan skandal soru
Yalı Çapkını dizisinin Orhan’ı Emre Altuğ diziye böyle veda etti!

Yalı Çapkını dizisinin Orhan’ı Emre Altuğ diziye böyle veda etti!
Yurttaşlar Konyaaltı Plajı’nın önlenemeyen işgalinden şikayetçi

Yurttaşlar Konyaaltı Plajı’nın önlenemeyen işgalinden şikayetçi
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı