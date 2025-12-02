Okullarda ücretsiz yemek için Danıştay çağrısı

Ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk nedeniyle okullara yemek götüremeyen ve kantin fiyatlarına yetişemeyen çocuklar bir bir örgün eğitimden uzaklaşıyor. Açlık sınırının altında kalan, asgari ücretle geçinmeye çalışan alt gelir grupları, çocuklarının okul masraflarını karşılayamadıkları gibi okula yemek göndermekte de zorlanıyor. Öyle ki çocuklar okullarda açlıktan bayılıyor ve ilköğretimin son yılından başlayarak işgücüne katılmaya yöneliyor. Ekmek ve Gül Dayanışma Ağı’nın 2022 yılında başlattığı “Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Yemek” kampanyasına çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernek katıldı. Kampanyaya destek veren Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, Kasım 2023’te Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açarak okul öncesi çocuklara ücretsiz yemek verilmesi talebinde bulundu. MEB bu talebi okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması gerekçesiyle reddetti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Hukuki süreç devam ederken dernekler ve dayanışma ağları, duruşma öncesi yurttaşları yarın saat 09.30’da, Ankara Danıştay 8. Dairesi önünde yapılacak basın açıklamasına çağırdı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan, “Çocuklarda yetersiz beslenme nedeniyle bodurluk artıyor. Akran baskısı yaşayan ve okullarda bayılan çocuklar örgün eğitimden uzaklaşıyor. Bu talep her geçen gün daha acil hale geliyor” dedi.

Doğan, rakamların “korkunç bir tabloya işaret ettiğini” belirterek “Ağustos-eylül aylarında sadece bir mahalleden bin 200 veli çocuğuna okul yemeği sağlayamayacağını söyleyerek derneğimize başvurdu. Açlıktan bayılan çocuklar var. Tokasını yanındaki arkadaşına verip yemeğini paylaşmasını isteyen çocuklara şahitlik ettik. Bize ağlayarak gelen bir öğretmen sınıfının yarısının okula yemek getiremediğini, kendisi evden börek yaparak götürdüğünü ancak ekonomik olarak artık bunu karşılayamadığını söylemiş, bunun duygusal yükünü kaldıramamıştı” dedi.

Liselerde tablo daha karanlık. Mayısın son haftasına yakın lisenin ilk yılından itibaren iş bulma talebiyle derneğe başvurular yoğunlaşıyor.

TÜİK’in 2024 rakamlarına göre: