‘Okulu tarayacağım’ diye mesaj attı: 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

21.04.2026 22:15:00
İHA
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir öğrenci, arkadaşlarına attığı, "Okula gelmeyin, tarayacağım" mesajı üzerine gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 20 Nisan 2026 günü saat 15.30 sıralarında Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Y.K.'nın aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi. 

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ikameti belirlenen 14 yaşındaki çocuk, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüpheli çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

Son Dakika... TBMM'de 'okul saldırıları' hamlesi: Komisyon kuruluyor TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin araştırma komisyonu kuruldu.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı soruşturmasında gelişme! Saldırganın annesi tutuklandı Kahramanmaraş'ta okula düzenlediği saldırı sonucu 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı. Saldırganın babası Uğur Mersinli de tutuklanmıştı.
Ortaokulun tuvaletinde saklanmış silah ve tehdit notu bulundu! Hem okul müdürü hem bazı öğrenciler… Bilecik'te bir okulun tuvaletinde temizlik yapan görevliler kızlar tuvaletinde saklanmış kurusıkı tabanca ve tehdit notu buldu. Delil niteliği taşıyan kurusıkı silaha el konuldu. Öte yandan velilere de mesaj gönderildiği aktarıldı.