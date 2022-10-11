Okulun 4. kat penceresinden düşen Sudenur, ağır yaralandı

11 Ekim 2022 Salı, 17:39

Okul binası tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun, binanın 4’üncü katında bulunan sınıfın açık olan penceresinden düştü.

Bahçede olan öğrencilerin olayı okul idaresine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan Ongun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lise öğrencisi buradan da ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri hastaneye gelerek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak hastaneye gelen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatılırken, polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı.