Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

DHA
11 Ekim 2022 Salı, 16:35
Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde, Beypazarı-Ankara yolu Oğuzkent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Nallıhan'daki kömür madenine Beypazarı'ndan işçileri taşıyan Mehmet T. yönetimindeki servis minibüsü, kavşakta Mahmut F.'nin kullandığı hafif ticari araçla çapıştı.

Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, minibüsteki işçilerden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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