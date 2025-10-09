Okurlarımızın başlattığı Cumhuriyet İmecesine destek devam ediyor: ‘Cumhuriyet’i yaşatmak, umudun yaşamasını sağlamaktır’

Cumhuriyet imecesi isimli kampanyaya, çeşitli isimler destek verdi.

(Eğitim İş Geneş Başkanı Kadem Özbay)

Kişiler ve destek mesajları şöyle:

EĞİTİM-İŞ GENEL BAŞKANI KADEM ÖZBAY: Cumhuriyet gazetesi yalnızca bir gazete değildir, bir okul, bir kültür, Atatürk’ten hepimize emanet edilmiş eşsiz bir mirastır. Hakikatlerin izinde, halkın yanında olmuş, 101 yıldır Cumhuriyet değerlerini savunarak Aydınlanma ışığını ülkenin dört bir yanına taşımıştır. Suikastlara, bombalı saldırılara, tehditlere, sansüre ve hapis cezalarına rağmen hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Nice aydının yaşamını yitirdiği, baskıların, şiddetin ve kuşatmaların hedefi olduğu halde, her koşulda halkın haber alma hakkını savunmaya devam etmiştir.

Cumhuriyet’i yaşatmak; yalnızca bir gazeteyi değil, özgürlüğü, demokrasiyi, Atatürk’ün devrimlerini, Cumhuriyetin ışığını ve çocuklarımızın yarınlarını yaşatmaktır. Eğitim İş olarak, emeğin, aydınlığın ve Cumhuriyetin savunucuları olarak tüm yurttaşlarımızı bu dayanışmaya omuz vermeye çağırıyoruz. Çünkü Cumhuriyet’in yanında durmak, Cumhuriyetimize ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır.

Biz Eğitim-İş olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da gazetemiz Cumhuriyet’in ve Cumhuriyetimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

BÜRO-İŞ GENEL BAŞKANI ALAY HAMZAÇEBİ: Cumhuriyet rejiminin temsilciliğini ve koruyuculuğu misyon edinip 1924 yılından itibaren yayımlanmaya başlanan ve günümüzde de yayınına devam eden Cumhuriyet gazetesi, aynı zamanda emekçinin sorunlarını gündeme getiren Türkiye’nin en köklü halkçı gazetesidir.

Cumhuriyet gazetesinin bu önemli misyonunu devam ettirebilmesi ve emekçinin sesinin her zaman gür sesle çıkabilmesi için gazete yaşamalı ve yaşatılmalıdır. Bütün emekçileri asırlık gazetemize sahip çıkma adına her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet gazetesi almaya davet ediyorum.

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL BAŞKANI DR. DERYA UĞUR: Cumhuriyet gazetesi halkın nefesi, hakikatin sesidir. Atatürk’ten bugüne uzanan Aydınlanma zincirinin en sarsılmaz halkalarından biridir. O sadece bir gazete değil, hakikatin sesini haykıran bir direniş meşalesidir. Bir sağlık emekçisi nasıl yaşamı, umudu ve insan onurunu koruyorsa, Cumhuriyet de gerçeği, demokrasiyi ve özgürlüğü aynı kararlılıkla savunmuştur. Bir asrı aşkın süredir, karanlığa karşı ışığı, yalana karşı gerçeği koymuş, halkın haber alma hakkından asla vazgeçmemiştir.

Her dönemde, her türlü baskıya rağmen “Hakikat kamusaldır!” diyerek susmamıştır. Cumhuriyet’i yaşatmak, yalnızca bir gazetenin değil, emeğin, bilimin, aklın ve umudun yaşamasını sağlamaktır. Bu mirasa sahip çıkmak, halkın sağlığına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmaktır. Genel Sağlık-İş olarak, emeğin, aydınlığın ve Cumhuriyetin kararlı savunucusu tüm yurttaşlarımızı bu büyük dayanışmaya çağırıyoruz. Çünkü Cumhuriyet’in yanında durmak; gerçeğin, insanlığın ve onurun yanında durmaktır.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI DR. GÜLAY ERTÜRK: Cumhuriyetin sesi, halkın nefesi, Atatürk’ün yolunda, doğrudan yana duran Cumhuriyet gazetesinin yanındayız. Veteriner Hekimler Derneği olarak, basın özgürlüğünün ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusuyuz.