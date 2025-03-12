'Ölçüsüz, abartılı, orantısız buldum' diyerek konuştu... İsmail Küçükkaya'dan, Halk TV'deki 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizine yeni yorum: 'Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:03

Güncelleme: 12.03.2025 - 11:05

Halk TV'nin YouTube hesabında PKK lideri Abdullah Öcalan'la yürütülen 'yeni çözüm süreci' konusunda Rasim Ozan Kütahyalı röportaj yayınlandı.

Röportaj, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyuruldu.

KANALDAN AYRILDILAR

Ancak söz konusu röportaj Halk TV'deki gazeteciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bugün önce Serpil Yılmaz, ardından da Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan dan oluşan Kayda Geçsin ekibi ile Barış Terkoğlu da kanaldan ayrıldı.

MAHİROĞLU, "YOL KAZASI" DEDİ

Kanal sahibi Cafer Mahiroğlu ise bilgisi olmadığını söylediği röportajı "yol kazası" olarak adlandırırken, haberi olsaydı da söz konusu röportaja onay vermeyeceğini söyledi.

"Kayda Geçsin" ekibinden söz hakkı talep ettiğini ancak reddedildiğini belirten Mahiroğlu, "Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez, hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

YAYINDAN KALDIRILDI

Kanalda "toplu istifa" getiren Rasim Ozan Kütahyalı söyleşisi, kanalın YouTube hesabından kaldırıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN "ROK KRİZİ" YORUMU

Son olarak, gazeteci İsmail Küçükkaya, yaşananlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Ölçüsüz, abartılı, orantısız buldum" diyen Küçükkaya, "Cafer Mahiroğlu ile en az görüşen bu kanalda benim. Bence bir bardak suda fırtına kopartılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bence patron da yanlış yaptı. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Üzüldüğüm şey şu, Halk TV önemli bir marka... Bu arkadaşlarımız buralarda parladılar" diyen Küçükkaya, şöyle devam etti:

"Şunu gördüm mesela 'Haftada 1 yayın yaptığım Halk TV' diyor. Sen Halk TV ile özdeşleşmiş bir isimsin..."

Küçükkaya, "Kayda Geçsin ekibi, kanalı çok yıprattı maalesef. Halk TV, bahçesi olmayan insanların hortum aldığı bir kanal. En büyük şaşkınlığım ve üzüntüm bu kanalı en çok benim düşünüyor olmamdır" ifadelerini kullandı.