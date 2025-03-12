Kriz sürüyor: Halk TV, 'Rasim Ozan Kütahyalı' söyleşisini yayından kaldırdı

Halk TV'de "toplu istifa" getiren Rasim Ozan Kütahyalı tartışması devam ediyor. Son olarak, kanalda isyana neden olan söyleşi, YouTube kanalından kaldırıldı.

Kriz sürüyor: Halk TV, 'Rasim Ozan Kütahyalı' söyleşisini yayından kaldırdı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:24

Halk TV'de İmralı süreciyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan söyleşinin kanalın YouTube hesabından yayımlanmasıyla başlayan kriz büyüyerek devam ediyor.

Söz konusu söyleşinin yayınlanmasının ardından önce Halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz, ardından da 'Kayda Geçsin' programının ekibi Şule Aydın, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel ve gazeteci Barış Terkoğlu da kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

VİDEO KALDIRILDI

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun "Bu tamamen bir yol kazasıdır. O röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim" açıklaması sonrası, Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan söyleşi kanalın YouTube hesabından kaldırıldı. 


Etiketler: #Halk TV #rasim ozan kütahyalı

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