Öldürülen Aleyna'nın annesi: 'Ondan kurtarmak için 2 kez İstanbul’a gönderdim'

Olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yağar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Yağar’ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı.

Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği saptandı. Bunun üzerine Başeğmez gözaltına alındı. Aleyna Yağar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

"BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ"

Cafer Başeğmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İfadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmeyen Başeğmez, “Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

AĞABEYİ, ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞ

Cafer Başeğmez’in ağabeyi Emrah Başeğmez’in de 15 Temmuz 2022’de bir süre önce boşandığı Esma Başeğmez'i bıçaklayıp, tabancayla vurarak öldürüp kaçtığı, polisin çalışmasıyla 3 ay boyunca saklandığı adreste yakalandığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Emrah Başeğmez, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"KIZIMA ŞİDDET UYGULAMIŞTI"

Cafer Başeğmez’in kızı Aleyna’yı saplantı haline getirdiğini belirten Ziynet Yağar, “Yıllardır çalıştım, çocuklarıma baktım, bu seviyeye ben getirdim. Hiç kimsenin bir lokma ekmeği benim yavrumun boğazından geçmedi. Hayatı seven biriydi. Yavrumu benden kopardı o cani. Benim yavrumu katleden Cafer Başeğmez’dir. Benim bildiğim, 1,5 yıldır artık böyle saplantı haline getirmişti. Yavrum defalarca numarasını iptal etti. Defalarca kaçmaya çalıştı. Ben kayınlarıma haber verdim, ‘Gelin bu yavruma destekçi olun’ diye. Kimse gelip kapımı açmadı, kimse el uzatmadı. Kimse yavrumun başını okşamadı. Kızıma 15 ay önce darp raporu almıştım. Bu cani kızıma şiddet uygulamıştı. Ama yine her şeye rağmen yavrum yine gidip suç duyurusunda bulunmadı. Ben 3 evladımla beraber aynı evde yaşıyoruz. Çıkmadan 2 saat öncesi Aleyna beni odasına çağırmıştı. ‘Anne, ben bu pisliği her yerden engellemişim’ dedi. Yavrum saat 10 gibi evden çıktı. Gitti, artık gelmedi. Olayın olduğu gün, gündüz vakitlerinde görgü şahitleri de var. Bunlar bir araya geliyorlar ve görgü tanığı bir kadın var. Kadın, bize dedi ki; ‘Benim gözümün önünde bir paket ‘kristal’ denilen uyuşturucu uzattı Aleyna'ya, ben de elinden tuttum ve bırakmadım. Aleyna'nın elinden ben kendim aldım’ dedi. Ve bu Cafer Başeğmez, orada kadını tehdit ediyor. Benim kızım taksiye biniyor, eve geliyor. Ne olduysa kızım evden çıktı. Artık kızım gelmedi. Ben bu yavrularımı yoklukla, sefalet içinde büyüttüm. Allah'ım sen benim hakkımı bırakma, yavrumun hakkını bırakma” diye konuştu.

"KORKTUĞU İÇİN ALEYNA’YI BİR YILDA İKİ KEZ İSTANBUL’A GÖNDERDİM"

Kızının katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Yağar, “Hayatı seven biriydi yavrum. Yavrum bütün güzellik belgelerini de alan bir kızdı. Benim yavrum bu yaz kendi dükkanını açacaktı. Ben 1 yıl içinde iki kez yavrumu İstanbul'a teyzesine gönderdim. O cani yine ona ulaşmış. İstanbul'daki teyzesi bile şahitti. Kızı tehdit ediyordu. Kızım yakasını bundan koparamıyordu, tehdit ediyordu benim kızımı. Kızımı hayattan koparan bu Cafer Başeğmez'dir. Bu Cafer Başeğmez’de yasaklı maddeler, bütün pislikler, ne varsa bu canide mevcuttu. Ve kendisi Aleyna'ya da söylüyordu. ‘Ben uyuşturucu tarlasını ekmişim’ diye. ‘Ağabeyim cezaevindedir. Ankara'da adamlar var, devrededir. Ben bu tarlayı ekip kaldırdıktan sonra bu parayla ağabeyini cezaevinden çıkaracağım’ demiş. Bunu bizzat Aleyna'ya söylemiş. Aleyna da kendisi bana söyledi. Benim yavrumun hayali kendi ayaklarının üstünde durmaktı. Evlenmek istemiyordu, erkeklerden nefret ederdi. Evlilik aklının ucunda bile değildi. Cafer Başeğmez’le sevgili değillerdi. Benim kızım kaçmak istedikçe bu cani peşindeydi. Ne kadar kaçtıysa da bu cani onun peşindeydi ve kızım korkuyordu. Benim kızım, intihara meyilli olan bir kız olmuş olsaydı bir ay boyunca ramazan ayında oruç tutmazdı. Ölümüne son bir gün kala bayram akşamı biten kozmetik ürünlerini almazdı. Benim yavrum intihar etmedi. Bayramdan önce kilo alma ilacı da sipariş etmişti. İntihara meyilli olan bir kız olsaydı, niye kendine sipariş verecekti? Bu olayın, cinayetin içinde olan fail kim varsa ortaya çıkmasını istiyorum. Başka annelerin ciğeri yanmasın. Başka Aleyna’lar ölmesin diye en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunların gücü kadınlara yetiyor. Devletin bu davanın üstünde durmasını talep ediyorum. Bu annenin haykırışını duyun” dedi.