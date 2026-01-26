Öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi adliyede: Hem cinayet hem tehdit için suç duyurusu

İstanbul Güngören’de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın anne ve babası, yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı’na giderek ifade verdi. Aile, hem Atlas’ın öldürülmesine ilişkin “kasten öldürme” suçundan hem de kendilerine gönderildiğini belirttikleri tehdit mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü ile babası Cüneyt Çağlayan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda “müşteki” sıfatıyla ifade verdi. Ailenin, tehdit içerikli mesajlara ilişkin de şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Ayrıca anne ve baba, ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile görüştü. Görüşmenin ardından aile adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından suç aleti bıçakla yakalanan E.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.