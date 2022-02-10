Öldürülen bisikletçi Umut Gündüz'ün babasına dava açıldı
Alkollü bir sürücü tarafından öldürülen Umut Gündüz'ün babasına dava açıldı. Adalet mücadelesi sürdüren baba Menderes Gündüz, daha önce karakoldan aranarak ifadeye çağrılmıştı.
Ankara Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz (19), antrenman sonrası evine dönerken alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu öldürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.
BABADAN CEZAYA TEPKİ
Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz'e "taksirle ölüme neden olmak" suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Karar okunurken Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak duruşmayı sonlandırdı.
"HAKARET" SUÇUNDAN DAVA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hakim Tuğçe Maden’in şikayeti üzerine, baba Menderes Gündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sanık Menderes Gündüz'ün, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. Menderes Gündüz, 10 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
Asuman Gündüz ve Menderes Gündüz
"ADALET MÜCADELEMİZ KARŞILIKSIZ KALDI"
Menderes Gündüz, "567 gündür yürüttüğümüz hukuk ve adalet mücadelemiz, 27 Aralık karar duruşmasında karşılıksız kalmıştır. Katil elini kolunu sallayarak mahkeme salonundan çıkmıştır. Bu karara itiraz ettiğimizde ve tepki gösterdiğimizde bizler acılı anne ve babalar suçlu gösterilerek 13 Ocak'ta ifadeye gittik. Mahkeme üyelerine hakaret etmek suçundan 10 Mayıs’ta da duruşmaya çağrıldık" dedi.
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