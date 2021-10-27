Öldürülen Dr. Ahmet Dikmen için çağrı: Sorumluları bulun

20 Ekim’de öldürülen Dr. Ahmet Dikmen için Mersin Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği üyesi hekimler eylem yaptı.

Abidin Yağmur
27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00
Öldürülen Dr. Ahmet Dikmen için çağrı: Sorumluları bulun
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Mersin Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği üyesi hekimler, bir meslektaşı tarafından çalıştığı sağlık merkezi önünde 20 Ekim’de öldürülen Dr. Ahmet Dikmen için eylem yaptı.

Cinayetin gerçekleştiği Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlık Merkezi önünde bir araya gelen hekimler, “Emek bizim, söz bizim”, “Şimdi susuyoruz” pankartları açarak bir süre oturma eylemi yaptı. Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, çalışma şartlarının düzeltilmesi, çalışma saatlerinin insani koşullara çekilmesi, iş barışının sağlanması için yaptıkları tüm çağrıların senelerce yanıtsız kaldığını ifade etti.


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