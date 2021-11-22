Öldürülen emekli madencinin kayıp başı, komandolar tarafından bulundu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ormanda öldürülmüş olarak bulunan emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) kayıp başı, gövdesinin bulunduğu yere yaklaşık 3 kilometre mesafede komandolar tarafından toprağa gömülü bulundu.
Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde eşi 6 yıl önce kalp krizinden ölen ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in, ormanda başı gövdesinden ayrılmış cesedi buldu. Dün gece çevrede yapılan aramalarda, Keleş'in başına ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, köylülerin ifadesine başvurdu.
Keleş’in kayıp başının bulunması için sabah saatlerinde yeniden çalışma başlatıldı. Cesedin bulunduğu bölgeyi şerit altına alan jandarma, komandoların da katılımıyla geniş bir alanı taradı. Keleş'in başı, gövdesinin bulunduğu yere yaklaşık 3 kilometre mesafede, toprağa gömülü bulundu.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in İstanbul'da yaşayan 4 çocuğundan Gültekin Keleş, Çaycuma Devlet Hastanesi morgu önünde gelişmeleri takip etti. Gültekin Keleş, olayla ilgili bilgisinin olmadığını ve haber alır almaz köye geldiğini söyledi.
"KÖY HALKIMIZIN DA İFADESİ ALINIYOR"
Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe cinayetin savcılık tarafından soruşturulduğunu ifade ederek, "Jandarmamız, devletimiz bu işle ilgili bir şekilde uğraşıyor. Çok üzücü bir olay. Hepimizin sevdiği birisiydi. Biz de şok olduk. Şüpheliler de aranıyor. Köy halkımızın da ifadesi alınıyor araştırılıyor. Böyle bir şey hiç yaşamadık. Çok üzücü bir olay. Şoktayız, köy halkı olarak tedirginiz de. Başımız sağ olsun." dedi.
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