Öldürülen Mervenur'un annesi: 'Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum'

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:54

Antalya'da 19 Ekim 2020'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı.

Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu.

KAN DONDURAN İFADE

Cüneyt Akyol ifadesinde "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel, Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak, boğarak öldürdüm. Sonra da Mervenur'un cesedini mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım" dedi.

KARDEŞİ, DÖVMESİNDEN TESPİT ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan' dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, S.G. ve Z.U.'yu da gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.U., savcılıkta serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile Gökhan Hamurcu, S.G., Halil İbrahim Ş., Ferdi T. ve Aziz Kaya, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Cüneyt Akyol 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Ferdi T., Gökhan Hamurcu ve Halil İbrahim Ş., 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan Aziz Kaya ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı.

Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddia edilen S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

6 şüpheli hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Cüneyt Akyol'un ‘Yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Tutuklu yargılanan Gökhan Hamurcu ise geçen duruşmada tahliye edildi.

7'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Görülen 7'nci duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, kaldıkları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık S.G., şikayetçi yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

'BERAATLARINI İSTEDİLER'

Tutuksuz sanık S.G., beraatini talep etti. Aziz Kaya, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Yalan söylüyorlar. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Cüneyt Akyol ise "Vicdan azabı çekmekteyim. Son derece pişmanım. Ailesinden özür diliyorum" diye konuştu.

Acılı anne Güler Polat ise "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı dosyayı incelemeye aldıklarını belirterek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.