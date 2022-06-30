Ümraniye'de kadın cinayeti: Tapu tartışması can aldı
İstanbul Ümraniye'de kısa süre önce satın aldıkları evin tapusu nedeniyle tartıştığı evli olduğu kadını bıçakla öldüren şahıs polisi arayarak teslim oldu.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan kişiler arasında dün akşam saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı. Kısa süre önce aldıkları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşanmasıyla kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen şahıs, bıçakla evli olduğu kadını öldürdü.
Cinayeti ihbar eden şahıs, eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
"TAPU YÜZÜNDEN BİR CANA KIYMIŞ"
Mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, "Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın karısını öldürdüğünü öğrendik. Polisi arayıp olayı ihbar etmiş, teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını çok az gördük ama, kavga ettiklerini hiç duymadık" dedi.
Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, "Sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduk. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış" dedi.
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