Öldürülen Nero köpeğin sahibine 'iftira' davası: Savcı beraat talep etti

14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:50

İstanbul Sarıyer'de köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle husumet yaşadığı komşusu Alp Erkin'in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını iddia ettiği için "iftira" suçundan yargılanan Deniz Özula hakkında savcı beraat talebinde bulundu.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Özula ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna göre, şikayetçi Alp Erkin'in evinin kapısı üzerinde "Konsolosluk girilmez, Gabon Fahri Konsolosluğu" ibarelerinin bulunduğu, daha sonra bu tabelaların çıkartıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şikayetçi Alp Erkin’in avukatı, bilirkişi raporunun iftira suçu ile alakalı olmadığını ileri sürerek itiraz etti.

"'BEN KONSOLOSUM BİR GÜN BİLE İÇERİDE KALMAM' DEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen şikayetçinin evinin yanında evi olan Nurcan Aydoğan, "Evi aldığımızda tadilat yaptırmaya başladık. İstinat duvarını boyarken işçiler Alp Erkin’in evinin tarafına geçince Erkin beni aradı. 'Bir daha benim tarafıma geçerlerse hepsini tek tek vururum. Ben konsolosum bir gün bile içeride kalmam' dedi. Evinin kapısında konsolosluk tabelası ve CC plakalı aracı bizzat gördüm" diye konuştu.

ESKİ ŞOFÖRÜ TANIK OLDU

Tanık olarak dinlenen Alp Erkin’in eski şoförü Bülent Gülşahin ise 2012 ve 2020 yılları arasında çalıştığını belirterek "Alp Bey’in babası öldükten sonra Yeniköy’deki evinin kapısına 'Gabon Fahri Konsolosluğu girilmez' şeklinde bir tabela bastırdı. Olay basına yansıyınca bana talimat vererek tabelayı söktürdü. CC plakalı aracı zaman zaman ben de kullanırdım" dedi.

BERAAT TALEP EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, şikayetçi Alp Erkin’in fahri konsolosluk tabelasını herkesin görebileceği şekilde evinin girişinde bulunması, yine evinin önünde konsolosların kullandığı CC plakalı araç bulundurduğu açıkça görüldüğünü ifade ederek taraflar arasında önceden husumet bulunduğunu belirtti.

Mütalaada, yapılan ihbarların şikayet hakkının kullanılmasından öteye iftira kapsamına girer mahiyette olmadığı gerekçesiyle sanığın beraati istendi. Sanık Deniz Özula mütalaaya katıldıklarını ifade ederken, şikayetçi Alp Erkin’in avukatı ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Deniz Özula'nın Nero isimli köpeğini 25 Temmuz 2020 tarihinde komşusu sanık Zafer Önal'a teslim ettiği, Önal'ın gerekli tedbir ve önlemi almaması nedeniyle Alp Erkin'in eşi Sadiye'ye saldırdığı ve taraflar arasında bu olay nedeniyle husumet başladığı belirtildi.

Sanıkların, Alp Erkin hakkında savcılığa birçok şikayette bulunduğu, soruşturmalar sonucunda ise takipsizlik kararları verildiği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların beyanları doğrultusunda, Alp Erkin hakkında "Özel haber puntolu sahte konsolos çıktı" şeklinde sosyal medya ve basında asılsız haberler çıktığı ve bu haberlerle müştekinin itibarının zedelendiği ifade edildi.

Sanıklar Deniz Özula ve Zafer Önal'ın "iftira" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.