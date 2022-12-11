Marmaris'te dehşet... Bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. Söz konusu evde yaşayan Hikmet Akarca isimli şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA
11 Aralık 2022 Pazar, 07:00
Marmaris'te dehşet... Bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu!
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı.

Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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