Öldürülen Sahra Gizem Aksu'nun kızı Melis, Cumhuriyet'e konuştu: Üç defa arabayla üstünden geçmiş

01 Temmuz 2022 Cuma, 13:34

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Özcan O.,16 Kasım 2021’de birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu otomobille çarparak öldürdü. Sanığa müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Sahra'nın kızı Melis Aksu, olay günü ve sonrasında yaşananları Cumhuriyet'e anlattı.

Annesinin Özcan O. ile bir yıl önce tanıştığını ve sonrasında evlendiklerini belirten Aksu, Özcan O.'nun annesine ilişkilerinin başından itibaren şiddet uyguladığını söyledi.

'OLAYIN CİDDİYETİNİN FARKINDA DEĞİLDİK'

Annesinin vücudunda bir süre sonra morluklar gördüğünü aktaran Aksu, "Olay gününün sabahı Özcan O. annemi tehdit etmiş. "Akşam sana göstereceğim" yazmış. Sonrasında bir yere oturmaya gittik hep birlikte, orada Özcan O. kendi kendine annemi kıskanmaya ve ona ithamlarda bulunmaya başladı. Dönüş yolundayken arabada da tartışmaya çalıştı annemle sürekli. Biz olayın ciddiyetinin farkında değildik o an" ifadelerini kullandı.

Eve geçtiklerinde annesinin ve Özcan O.'nun tartışmaya başadıklarını ve annesinin Özcan O.'ya 'Evde çocuk var bağırma, eşyalarını al ve çık' dediğini aktaran Aksu, Özcan O. aşağı inerken annesinin de indiğini belirtiyor.

'ARAÇLA ANNEMİN ÜSTÜNDEN ÜÇ KERE GEÇTİ'

Sonrasında Özcan O.'nun arabaya bindiğini anlatan Aksu, konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Annem de gidecek sanıyor ama Özcan aracı annemin üzerine sürüyor ve hızlanıyor. Annemin üstünden geçiyor. Üç defa geçiyor annemin üstünden. Üç defa üstünden geçmek ne demek? Ben annemi o şekilde gördüm, aylardır ilaç tedavisi görüyorum. O görüntüyü gördüm. Annem o an ölmüştü. Olaydan sonra Özcan kanlı kıyafetlerini değiştiriyor. Bilerek ve cani bir şekilde öldürdü annemi. Savunmasında 'ben çöp sandım' dedi annem için."

'DÖRDÜNCÜ DURUŞMAYI BEKLİYORUZ'

Kamera kayıtlarında annesinin yüzünün belirgin olduğunu ve ışığın altında kaldığı için kolayca seçildiğini söyleyen Aksu, dördüncü duruşma için 11 Ağustos'u beklediklerini belirtti.