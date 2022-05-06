Ataşehir'de kadın cinayeti: Parkta bıçaklanan kadın kurtarılamadı

06 Mayıs 2022 Cuma, 15:31

Ataşehir'e bağlı Örnek Mahallesi'nde İsmet İnönü Parkı'nda T.K. ile kocası S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından karısı T.K'yi bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüpheli S.K'yi olay yerine yakın bir yerde suçta kullandığı bıçakla yakaladı.

Ağır yaralanan kadın ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli koca T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.