Olmayan üniversiteye atama yapıldı, sabaha karşı düzeltme geldi
Atama kararları içinde “ad yanlışlığı” yapılmasıyla sabaha karşı "düzeltme"ilanı yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile sekiz üniversiteye rektör atandı. Atama kararları içinde “ad yanlışlığı” yapılması ise dikkat çekti. AKP’li milletvekillerinin sunduğu yasa teklifinin kabul edilmesi ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmişti. Erdoğan, bu üniversiteye yeni rektör atadı ancak atama kararında üniversitenin eski adı kullanıldı. Hatanın sabaha karşı fark edilmesi üzerine “düzeltme” ilanı yayınlandı. Söz konusu üniversitenin rektörlüğüne, Prof. Dr. Emre Alkin atandı.
İŞTE O İSİMLER
Sanko Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Güner Dağlı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Saffet Köse, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı getirildi. Işık Üniversitesi Rektörlüğü’ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Sanat Platformu’nun Danışma Kurulu’na atanan ancak tepkiler üzerine görevinden istifa eden eski Sabah gazetesi yazarı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman atandı.
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