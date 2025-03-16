‘Ölmeyenler keşke ölseydik diyecek’ demişti… Celal Şengör’e meslektaşlarından sert tepki!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 18:43

Güncelleme: 16.03.2025 - 18:43

Prof. Dr. Celal Şengör, olası büyük İstanbul depremine ilişkin bir açıklamada bulunmuş ve 7’den büyük bir deprem beklendiğine işaret ederek “Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak, yağmalar yaşanacak, salgın hastalıklar çıkacak. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak, şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek” ifadelerini kullanmıştı.

CELAL ŞENGÖR’E TEPKİ GÖSTERDİLER

Dr. Ramazan Demirtaş Şengör’ün yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından cevap vererek bir harita paylaştı.

Demirtaş, paylaşımında "Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır.” ifadelerini kullandı ve söz konusu ifadelerin ‘bilimsel bir temelinin olmadığını’ söyledi.

Demirtaş şunları yazdı:

“Bu senaryoların psikolojik, ekonomik, sosyolojik, stratejik, çevresel, eğitim, turizm vb. açısından zarar vermekten başka risk azaltma ve can kaybı açısından hiçbir katkısı yok ve olamaz da.”

* Bu senaryoların psikolojik, ekonomik, sosyolojik, stratejik, çevresel, eğitim, turizm vb. açısından zarar vermekten başka risk azaltma ve can kaybı açısından hiçbir katkısı yok ve olamaz da.. — Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) March 15, 2025

“İSTANBUL’U ORTA BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER TEHDİT EDEBİLİR”

Prof. Dr. Osman Bektaş ise, deprem biliminin sadece somut verilerle konuşabileceğine işaret ederek Marmara’daki fay hatlarının özelliklerine dair pek çok belirsizliğin olduğunu ifade etti.

“Sadece fay modelleri belirsiz değil, aynı zamanda her bir segmentin yıllık kayma hızı, deprem tekrarlanma aralıkları, geçen süreler net değil. Ortalama verilerle deprem tekrarlanma süresi belirlenemez. Marmara’nın deprem tehlikesi henüz çözümlenmiş değil.” açıklamasında bulunan Bektaş, Şengör’ün “yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacak” ifadelerinin bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini iletti.

Bektaş, açıklamasının devamında İstanbul için en büyük tehdidin devasa bir deprem değil, orta büyüklükte bir deprem olabileceğini söyleyerek “Ana Marmara Fayı'nın bazı kısımları deprem enerjisi biriktiriyor, ancak sürünen ya da tam kayan kısımlar deprem enerjisi biriktirmez. Dolayısıyla İstanbul’u orta büyüklükte depremler tehdit edebilir” ifadelerini kullandı.