Prof. Dr. Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler: 'Tam zıt düşünüyoruz'

Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'e yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düşünebildiği bir konunun olmadığını belirterek "Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler: 'Tam zıt düşünüyoruz'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:53

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör programda doğurganlık hızının azalması sonrası son dönemde alarm veren nüfus sorununa değinildi. 

O anlarda Özlem Gürses, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çocuk ve doğum yardımlarını hatırlattı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düşündükleri bir konu olmadığını söyledi. Ayrıca Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam zıt düşüncede olduklarını belirtti.

"TAM ZIT DÜŞÜNÜYORUZ"

Prof. Dr. Şengör konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı’yla ortak düşünebildiğimiz bir konu bulsam… Yok, hiç yok. Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şengör ayrıca "Erdoğan'la hayatımda hiç tanışmadım" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE YAŞAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Özlem Gürses'in "Neden Türkiye'de yaşıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Şengör, "Çünkü ailemin serveti burada, ekmek elden su gölden yaşıyorum" dedi.


Etiketler: #Celal Şengör #Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi

Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi
Celal Şengör’ün ‘Karadeniz patlayacak’ sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’

Celal Şengör’ün ‘Karadeniz patlayacak’ sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’
Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan Tekin'e sert tepki: 'Elimde olsa vatana ihanetten tutuklarım'

Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan Tekin'e sert tepki: 'Elimde olsa vatana ihanetten tutuklarım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler