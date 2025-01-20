Prof. Dr. Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler: 'Tam zıt düşünüyoruz'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:53

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:00

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör programda doğurganlık hızının azalması sonrası son dönemde alarm veren nüfus sorununa değinildi.

O anlarda Özlem Gürses, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çocuk ve doğum yardımlarını hatırlattı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düşündükleri bir konu olmadığını söyledi. Ayrıca Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam zıt düşüncede olduklarını belirtti.

"TAM ZIT DÜŞÜNÜYORUZ"

Prof. Dr. Şengör konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı’yla ortak düşünebildiğimiz bir konu bulsam… Yok, hiç yok. Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şengör ayrıca "Erdoğan'la hayatımda hiç tanışmadım" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE YAŞAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Özlem Gürses'in "Neden Türkiye'de yaşıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Şengör, "Çünkü ailemin serveti burada, ekmek elden su gölden yaşıyorum" dedi.