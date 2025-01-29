Naci Görür o reklamı görünce çileden çıktı: 'Celal Şengör'ünkini bilmem ama yazılan söz bana ait değil...'

Kayseri’de yer bilimci profesörler Naci Görür ve Celal Şengör’ün fotoğraflarıyla beton reklamı yapıldı. Görür “Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım” dedi ve tepki gösterdi.

Naci Görür o reklamı görünce çileden çıktı: 'Celal Şengör'ünkini bilmem ama yazılan söz bana ait değil...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:17

Kayseri’de bir beton firması kentte bazı reklâm panolarına bir ilan verdi. Reklâmda yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür’ün fotoğrafları ile Kayseri’nin depremselliğine ilişkin bazı sözler yer aldı.

Billboard’da yer alan ve Prof. Dr. Naci Görür’ün sosyal medyadan paylaştığı reklâmda şu sözler dikkat çekti.

“Kayseri’de son büyük deprem 1717 yılında gerçekleşmiştir”, “Kayseri’deki fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir”, “Kayseri’de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır.”

Prof. Dr. Naci Görür, reklâmda yer alan sözlerinin kendisine ait olmadığını belirterek yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu belirtti.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Celal Şengör’ün böyle sözleri olup olmadığını bilmediğini ifade den Naci Görür, “Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım” açıklaması yaptı.

Görür’ün açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle.”


Etiketler: #Naci Görür #Prof. Dr. Naci Görür #Celal Şengör

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