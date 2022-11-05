Oltayla balık tutmak isterken denize düştü, itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, oltayla balık tutmak isterken dengesini kaybedip denize düşen Ahmet Özcan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Özcan, tedaviye alındı.
İzmit Marina İskelesi yakınlarında, 4 Kasım Cuma günü saat 23.15 sıralarında; balık tutmak için iskeleye gelen Ahmet Özcan, oltayı denize fırlattığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Denize giren itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Ahmet Özcan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
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