Mide botoksu nedir? Mide botoksu nasıl yapılır? Mide botoksuyla kaç kilo verilir?

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:36

Mide botoksu, obezite tedavisinde başarıyla uygulanan endoskopik ve kısa süren bir işlemdir. Mide botoksu yöntemini ise uygun hastalara uygulamak önemli.

Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu mide botoksu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

MİDE BOTOKSU NASIL BİR YÖNTEMDİR?

Mide botoksu, endoskopik olarak midenin belli bölgelerine botulinium toksini enjekte edilmesine dayanan bir tedavidir.

MİDE BOTOKSU İŞLEMİ NE KADAR SÜRER?

İşlem süresi yaklaşık 20-30 dakikadır.

MİDE BOTOKSUYLA NE KADAR KİLO VERİLİR?

Botoks tedavisi ile vücut ağırlığının ortalama yüzde 10-20’si verilebilir.

MİDE BOTOKSU KİMLERE UYGULANIR?

Vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olan kişilere uygulanır.

MİDE BOTOKSUNUN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Mide botoksu yan etkisi az bir endoskopik tedavi yöntemidir. Tamamen derin sedasyon altında uygulanan ağrısız bir işlemdir.