SİNPAŞ GYO Milli Park alanı içindeki Kızılbük Koyu'nda 'dinamit patlattı'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 13:25

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde bulunan Kızılbük Koyu’nda 30 yıl önce başlatılan ve akabinde Sinpaş GYO’ya devredilen otel-devre mülk projesine gelen tepkiler büyüyor. Marmaris Kent Konseyi, şirketin bölgede başlattığı çalışma kapsamında dinamit patlatıldığını iddia ederek, inşaatın 'ekolojik yıkım' yaptığını ve el değmemiş koyları talan ettiğini söyledi. Gelen tepkilerin ardından Cumhuriyet, Marmaris Kent Konseyi ve SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu yetkililerine ulaştı.

Muğla Valiliği tarafından 08.07.2021 tarihinde verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının ardından Marmaris Kent Konseyi, Muğla 3. Daire Mahkemesi'ne kararın iptali için dava açtı. Marmaris Kent Konseyi Çevre Temsilcisi Halime Şaman, süreç devam ederken, belediyenin 'ÇED raporu henüz tamamlanmadan' inşaata ruhsat verdiğini aktardı.

"BİLİRKİŞİ RAPORU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI"

İddialara cevap veren SİNPAŞ yetkilileri, Marmara Kent Konseyi tarafından açılan iptal davasının ardından 30.12.2021 tarihinde mahkeme heyetinin, bilirkişiler ile saha keşfi yaptığını, ancak bilirkişi raporunun mahkemeye sunmadan davacılar tarafından sosyal medyada paylaşıldığını dile getirdi. Şirket yetkilisi sözlerine şunları da ekledi:

"Mahkeme heyeti, 30.03.2022 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddine, ve bilirkişilerden ek rapor alınması yönünde karar verdi.Ek rapor mahkemeye sunulduktan sonra davacılar 2. Kez Yürütmeyi durdurma talebinde bulundular. Mahkeme 18.05.2022 tarihinde 2. Kez yürütmenin durdurulması isteminin reddine, oybirliğiyle kesin olarak karar verdi. Ek bilirkişi raporuna itiraz süremiz devam etmektedir. İtirazlarımızı mahkemeye de sunacağız.

"BİLİRKİŞİLER İDDİALARINI GERİ ÇEKTİ"

Bilirkişi raporuna itirazlarımız üzerine, bilirkişi verdiği ek raporda ilk iddialarını büyük oranda geri çekmiştir. Bilimsellikten uzak ve yanlı olduğu için firmamız tarafından bilirkişiler aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Mahkeme süreci devam etmektedir. Sanki mahkeme bilirkişi raporunu kabul etmiş ve mahkeme karara varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysaki; Mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş ve bilirkişi raporunu yeterli görmediği için ek bilirkişi raporu talep etmiştir."

MARMARİS KENT KONSEYİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

İddialara cevap veren Marmaris Kent Konseyi Çevre Temsilcisi Halime Şaman, "Bizim kamu yararına paylaştığımız tüm bilgiler belge ve bilgiye dayalı. Paylaştıklarımız açık kaynaklardan alınan bilgiler. Mahkeme süreci devam ederken bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bilgilendirmeyi yalnızca lehimize yaptık, detaylandırma yapmadık. Bilirkişi raporunu ancak mahkemeye sunulmasından sonra alabiliyoruz. Yasala aykırı olur bu zaten. Kaldı ki yargılama kamuya açık bir yargılama, kapalı değil. Ortada bir kamu yararı var. Bilirkişiler, ÇED raporunun gerekli olduğu konusundaki görüşlerini yinelemişlerdir buda kayıtlara geçmiştir" dedi.

Marmaris Kent Konseyi'nin Milli Park'ın işgal edildiğine yönelik tepkileri yanıtlayan SİNPAŞ yetkilisi, "Parsel alanı dışarısında hiçbir çalışmamız yoktur. Parseller özel mülkiyet olup, orman alanı değildir. Ağaç yoğunluklu bir alan değildir. Önceki malik tarafından başlanmış olan yapının, 1987'den beri ruhsatı olup kaba inşaatı 1993 yılında tamamlanmıştır. Yapılaşma konusunda imar planının onay tarihi olan 1986 tarihinden bu yana yapılaşma koşullarında bir değişiklik olmamıştır. Buna ek olarak şirketimizin hiçbir zaman 150 dönümlü tahsisli orman alanında bir projesi de olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"İNŞAATTA DİNAMİT PATLATILDI"

Marmaris Kent Konseyi'nin son olarak paylaştığı görüntülerde inşaat alanında dinamit patlatıldığı iddia edilmişti. Şaman, "Bu iddia bize halk tarafından söyleniyordu ancak bir resmiyeti olmadığı için bir şey yapamıyorduk. Ta ki, iktidarın Muğla İl Başkanı yerel basında bunu dile getirene kadar. Sonradan görüntüler elimize geçti, mahkemeye sunduktan sonra da kamuoyuyla paylaştık. Bu yaptıkları tamamen yasalara aykırıdır. Orası bir Milli Park alanıdır, patlayıcı kullanamazsınız. Şirketin proje tanıtım dosyasında bizzat patlayıcı kullanılmayacağı beyan edilmiştir. Hep şu kibirle hareket ettiler; 'İznimiz var, ruhsatımız var cezasını da öderiz' Orada canlıların topyekün öldürülmesi ve doğanın tahrip edilmesinin bir geri dönüşü yok." diyerek tepkisini yineledi.

"GEREKLİ İZİNLER ALINDI"

Konuyla ilgili iddialara cevap veren SİNPAŞ Yönetim Kurulu yetkilisi, "Pek çok inşaatın hafriyat çalışmalarında iş makinalarının gücünü aşan zemin formasyonuna rastlanılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi durumlarda gerek ilgili idareler gerekse emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen özel izinlerle patlayıcı kullanılmasına izin verilir.

Projedeki tüm inşai faaliyet; kamu otoritelerince düzenlenmiş yapı ruhsatları çerçevesinde, parsel sınırları içerisinde devam etmektedir.Yapılan tüm çalışmalar gerekli önlemler alınarak ilgili kurumların izinleri ile yapılmaktadır.Temel kazılarında sert formasyona rastlanıldığından, “Patlatma paterni, titreşim, gürültü ve toz emisyonu değerlendirme raporu” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuş, incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Bunun dışında Emniyet Müdürlüğünden de gerekli izinler alınmıştır." ifadelerini kullandı.