Ölüm sebebi hala araştırılıyor: Bulunan kemiklerin hepsi Korhan Berzeg'e ait

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde, dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki Berzeg'in kesin ölüm sebebi ise halen araştırılıyor.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:57
Ölüm sebebi hala araştırılıyor: Bulunan kemiklerin hepsi Korhan Berzeg'e ait
Abone Ol google-news

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi. 

83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.


Balıkesir haberleri korhan berzeg haberleri kemik haberleri

İlgili Haberler

Korhan Berzeg olayında görgü tanıklarının iddiaları gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Korhan Berzeg olayında görgü tanıklarının iddiaları gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!

Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar sona erdi

Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar sona erdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.3'lük deprem uyarısı: 'Bundan sonra daha büyüğü gelebilir...'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 7.3'lük deprem uyarısı: 'Bundan sonra daha büyüğü gelebilir...'
Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Silifke'de Cumhur'un 'bayrak' provokasyonu boşa düştü: CHP'li başkan Turgut'tan açıklama

Silifke'de Cumhur'un 'bayrak' provokasyonu boşa düştü: CHP'li başkan Turgut'tan açıklama
Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!

Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!
Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı

Eski Başekonomist Prof. Dr. Hakan Kara Big Mac Endeksi'ni paylaştı
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'

Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu