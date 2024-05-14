Ölüm sebebi hala araştırılıyor: Bulunan kemiklerin hepsi Korhan Berzeg'e ait
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde, dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki Berzeg'in kesin ölüm sebebi ise halen araştırılıyor.
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.
83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.
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