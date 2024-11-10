Ölümden döndüler: 6 kişilik aile doğalgazdan zehirlendi

Bolu’da dün 6 kişilik aile evlerinde oluşan doğalgaz kaçağı nedeniyle zehirlendi. Ölümden dönen aile, Ankara’da hastaneye sevk edildi.

Ölümden döndüler: 6 kişilik aile doğalgazdan zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:33

Olay, dün sabah saatlerinde İzzet Baysal mahallesi 4170. Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılıç, eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz kaçağı yaşandı.

Sabah saatlerinde fenalaşarak uyanan Kılıç ailesinin büyük kızı anne babası ve kardeşlerinin uyanmadığını fark etti. Ailesini uyandıramayan kız durumu komşularına haber verdi.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aile olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #bolu #doğalgaz #gaz zehirlenmesi

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