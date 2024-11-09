Diyarbakır’da 'mangal' can aldı: Karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü!
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ısınmak için evin içine mangal bırakan yaşlı çiftten bir kişi hayatını kaybetti.
Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin alt katında kalan 80 yaşındaki çift, ısınmak evin içine mangal bıraktı.
Dedelerini kontrol etmek içine alt kata inen torunları, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Senem Akyıl’ın (80) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Mustafa Akyıl (80) ise hastaneye sevk edildi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Mangal
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