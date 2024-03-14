Ölüme neden olmuştu... Adana'da seçim afişleri toplatıldı!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:17

31 Mart yerel seçimler öncesi partiler seçim afişlerini meydanlara asmaya devam ediyor.

Adana Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde düzensiz asılan seçim afişleri nedeni ile gerçekleştiği öne sürülen bir tarafik kazasında yaya hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından seçim afişleri ile ilgili yasak getirildi.

Kentte, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler kapsamında belediye ve muhtar adayları, birçok kavşak, bulvar ve aydınlatma direğine afiş astırdı. Kentin dört bir yanını kaplayan afişlerin çoğunun yasal olarak belirlenen noktalar dışına asıldığı görüldü. Bu durum kentte görüntü kirliliği oluştururken, trafiği de olumsuz etkiledi.

İlçe seçim kurulları da yasak olan noktalara asılan afişlerin toplatılması kararı aldı. Polis ve zabıta ekipleri, bu afişleri tespit edip toplamaya başladı.

"KONTROLDEN ÇIKTI"

Adana Valiliği'nde düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuya değinen Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana’nın dışında başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır herhalde. Adana'da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş.

Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz" dedi.