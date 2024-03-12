Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:10

Güncelleme: 12.03.2024 - 16:10

Yerel seçimler yaklaştıkça kamuoyu şirketlerinin saha araştırmaları da yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak Gezici Araştırma Merkezi, Adana genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 24 - 27 Şubat 2024 tarihlerinde anket yaptı.

Araştırmanın örneklemi TÜİK 2019 Yerel ve 2023 Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak, Adana genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlendi.

TOPLAM 4894 KATILIMCI

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4894 katılımcı üzerinden yürütüldü. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplandı. Örneklemin seçilmesinde, kota yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulandı.

Ankete katılanlara, "31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünürsünüz?" sorusu yöneltildi.

Ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde oldu:

CHP Adayı Zeydan Karalar: Yüzde 45.9

AKP ve MHP Adayı Mehmet Fatih Kocaispir: Yüzde 41.3

DEM Parti Adayları: Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz: Yüzde 5.9

İYİ Parti Adayı Ayyüce Türkeş: Yüzde 5.3

Zafer Partisi Adayı Umut Yanar: Yüzde 0.7

Yeniden Refah Partisi Adayı Selahattin Baysal: Yüzde 0.3

Memleket Partisi Adayı Ethem Eke: Yüzde 0.2

Emek Partisi Adayı Sevil Aracı Bek: Yüzde 0.2

AKP VE MHP OYLARI AYRINTISI

Araştırmaya katılanlar 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşündüğüne ilişkin dağılım yüzde 41,3’ü AKP ve MHP ortak adayı Mehmet Fatih Kocaispir oy vermeyi düşündüğünü ifade ederken yüzde 45,9’u CHP adayı Zeydan Karalar’ a oy vermeyi düşündüğünü ifade ediyor.

Ankete göre Adanalıların yüzde 58.7’si Zeydan Karaları başarılı belediye başkanı olarak görüyor. Yüzde 22’si kısmen başarılı dediği görülüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 16.9’u CHP Adayı Zeydan Karalar’a oy vermeyi düşündüğünü ifade ederken yüzde 72.3’ü MHP ve AKP adayı Fatih Kocaispir’e oy vermeyi düşündüğünü ifade ediyor.

MHP’ye oy verenlerin yüzde 22’si Zeydan Karalara oy vereceğini söylüyor. CHP’ye oy verenlerin yüzde 96.6’sı CHP Adayı Zeydan Karalar’a oy vermeyi düşündüğünü ifade ediyor.