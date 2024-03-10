Galatasaray Daikin, Adana'dan galibiyetle döndü!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 25. haftasında Çukurova Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 16:31
Galatasaray Daikin, Adana'dan galibiyetle döndü!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 25. hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Maçın 2. setinde hakem, Çukurova Belediyesporlu Fabris'i "Fair Play Yeşil Kart" ile ödüllendirdi.

Çukurova Belediyespor Başantrenörü Ataman Güneyligil de 3. sette kırmızı kart gördü.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Ezgi Uludağ, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren)

Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 15-25, 19-25, 13-25

Süre: 75 dakika (25, 26, 24)


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