Galatasaray Daikin, Adana'dan galibiyetle döndü!
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 25. haftasında Çukurova Belediye'yi 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 25. hafta maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.
Maçın 2. setinde hakem, Çukurova Belediyesporlu Fabris'i "Fair Play Yeşil Kart" ile ödüllendirdi.
Çukurova Belediyespor Başantrenörü Ataman Güneyligil de 3. sette kırmızı kart gördü.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Ezgi Uludağ, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren)
Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 15-25, 19-25, 13-25
Süre: 75 dakika (25, 26, 24)
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