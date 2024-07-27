Ölümle burun buruna: Raylarda yürüdü, metro seferleri aksadı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:28

Güncelleme: 27.07.2024 - 09:28

Merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda, bir yurttaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı.

Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı. Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti.

Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.