‘Ölümler kader değil, siyasi tercihlerin sonucu’

Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:00

Raporda, “Aradan geçen iki yıl, bu felaketin esas sorumlusunun siyasi iktidar ve merkezi yönetimin yıllardır süregelen plansızlıkları, rant odaklı politikaları ve halkın güvenliğini hiçe sayan uygulamaları olduğunu açıkça göstermiştir. Yıkılan binalar, enkaz altında kalan hayatlar, çöken umutlar; hepsi, insan eliyle yaratılmış bir trajedinin sonucudur” ifadeleri kullanıldı.

Tek bir istifa gelmediğine değinilen raporda, “Hesap sormanın ve vermenin yerini cezasızlığın aldığı bu süreçte, yaşanan ölümlerin kader değil, siyasi tercihlerin sonucu olduğu açıktır. Merkezi yönetim, afet yönetiminde tam anlamıyla sınıfta kalmış, kriz anında bizleri yalnız bırakmıştır. Deprem sonrası verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve kalıcı konutların sağlanmaması bizleri insani olmayan koşullarda konteyner kentlerde yaşamaya mahkûm etmiştir ” dendi.

Raporda acilen atılması gereken adımlar ise şöyle sıralandı:

* Yıkılan aile sağlığı merkezleri yenilenmeli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sağlanmalı.

* Düzenli psikososyal destek verilmeli.

* Okul binalarının eğitim dışı kullanılmasının önüne geçilmeli.

* Rezerv ve riskli alan dönüşümlerinde halkın görüşleri dikkate alınmalı.

* Hatay için devlet hazinesinden özel bütçe ayrılmalı.

* Kaybolanların akıbeti açıklanmalı.

* İhmallerin sorumluları yargılanmalı.

* Deprem vergilerinin nasıl kullanıldığı şeffaf şekilde açıklanmalı.