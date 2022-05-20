'Ölümlü' kaçak kazı davası: 2 sanığa hapis cezası verildi

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:02

Eskişehir'de kaçak kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 2'sine 25 yıl 5'er ay hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mehmet Sarıoğlu'nun darp sonucu ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Bekkican K. ile Kaan K, tutuksuz sanıklar Murat K, Servet K, Sevinç E. ve Ömer K. ile tarafların avukatları katıldı.

BERAAT TALEBİNDE BULUNDULAR

Karardan önce son savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bekkican K. ile Kaan K'yi "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, el değiştirme veya nakletme" suçlarından 25 yıl 5'er hapis cezasına çarptırdı.

Diğer 4 sanık hakkında ise "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, el değiştirme veya nakletme" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

OLAY

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde 9 Aralık 2020'de izinsiz kazı yapan 7 arkadaşın kayayı parçalamak istedikleri sırada meydana gelen patlamada Ömer K. yaralanmıştı. Aralarında çıkan kavga sırasında, Kaan K. ile Bekkican K. tarafından patlamaya neden olduğu iddiasıyla darbedilen Mehmet Sarıoğlu yaşamını yitirmişti.

Jandarma ekipleri, olay yeri ve kullanılan araçlardaki detaylı aramada patlatma işleminde kullanılan yaklaşık 500 gram amonyum nitratlı gübre, akü ve ara kablo, altın arama dedektörü, tablet bilgisayar, portatif calaskar, halat, çekiç, levye, kazma ve kürek ele geçirmişti.

Gözaltına alınan 5 kişiden Kaan K. ve Bekkican K. tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tedavisi tamamlanan Ömer K. dahil 6 sanık hakkında dava açılmıştı.