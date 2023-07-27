Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir yerde daha denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:20
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir yerde daha denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Yurttaşlardan yasağa uymaları istendi.


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