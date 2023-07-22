Skandal gerekçeler! Bir festivale daha yasak kararı...

Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:17

Güncelleme: 22.07.2023 - 16:17

Kiğı Dernekler Birliği (KİDEB) tarafından Bingöl'de 12-13 Ağustos tarihlerinde Doğa ve Kültür Festivali düzenlenmek istendi. Ancak festival 'belge eksikliği' ve 'festival alanı bulunmadığı' gerekçeleriyle Kiğı Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

BirGün'ün haberine göre, Festival için Kiğı ilçesi Kaymakamlığı'na 15 Haziran’da yazılı dilekçeyle başvuran KİDEB yetkilileri, festivalin olumlu karşılandığını ifade etti.

Ancak 18 Temmuz tarihinde başvuru sırasında 'belge eksikliği' ve ‘festival alanı bulunmadığı’ gerekçesiyle festivalin yapılmasının uygun olmadığı Kaymakamlık tarafından yazılı olarak KİDEB’e bildirildi.

KİDEB tarafından yapılan açıklamada iptal kararına “Bahanelere sığınılması siyasi kaygı değil de nedir” denilerek tepki gösterildi.

GERİCİ DERNEKLER KONSERLERİ HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan aralarında TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, AGD ve MÜSİAD'ın yer aldığı 25 gerici yapılanma, festivallerin yasaklanmasını talep eden bir bildiri yayımlamıştı. ‘Festivallerde yapılan yanlışlara dur diyelim’ başlıklı bildiride, festivallerin gençleri ‘gayri ahlaki haram ilişkilere, içkiye, isyana ve başkaldırıya’ yönlendirdiği savunulmuştu.



Bildirinin ardından Hande Yener konseri iptal edilmişti. Yine benzer hedef göstermeler nedeniyle Mabel Matiz, Melike Şahin ve Melek Mosso gibi sanayçıların yer aldığı konser ve festivaller iptal edilmişti.