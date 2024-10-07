Ölümüne neden olduğu kadını yol ortasında bırakıp kaçtı
Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kadının üzerinden kimlik çıkmazken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, saat 19.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokakta meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı.
Kadın metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi.
Polis, ölen kadının kimliğini belirlemek ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Cennet Aşık (17) olduğu belirlendi.
Aşık'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
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