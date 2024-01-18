Cumhurbaşkanlığı ve AKP basın özgürlüğünü hatırladı: Sürecin takipçisi olacağız

Yayınlanma: 18.01.2024 - 21:17

Güncelleme: 18.01.2024 - 21:18

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bazı personel hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı.

Belediye binası çevresinde haber çekimi yapan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, iki kişi tarafından darbedildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstanbul Büyükçekmece’de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükçekmece’de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Halkın temel haklarından biri olan haber alma… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024

AKP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."