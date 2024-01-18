Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk açıklama!
Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla ilgili açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar, bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecek. Hasan Akgün Başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Yanınızdayız" dedi.
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Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen ve 22 kişinin gözaltına alındığı 'rüşvet' operasyonu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ilk açıklama geldi.
"YANINIZDAYIZ"
Beylikdüzü'ndeki Vira Kavşağı'nın açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
"Bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar, bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecek. Hasan Akgün Başkanımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Yanınızdayız."
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Belediyesi’ne düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.’nin de bulunduğu 22 kişi, sahte raporlar düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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