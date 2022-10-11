TÜİK dış ticaret endekslerini açıklayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10'da ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
TÜİK temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 76 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6.8 ARTTI
İhracat miktar endeksi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10'da ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
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