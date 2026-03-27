Ömer Günel, Silivri’den seslendi: 'Bu bir hukuk değil, vicdan meselesi'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Silivri Cezaevi’nden kamuoyuna bir mektup gönderdi. Günel, tutuklanma sürecine ve hakkında yöneltilen iddialara sert sözlerle tepki gösterdi.

Mektubunda destek mesajları için Kuşadalılara, Aydınlılara ve yol arkadaşlarına teşekkür eden Günel, “Uydurulmuş bile değil, uydurulmaya çalışılmış delillerle, beni, bizi burada tutmak hukuk meselesi değil, vicdan ve ahlak meselesidir” ifadelerine yer verdi.

Günel’in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli Kuşadalılar, Aydınlılar, Yol Arkadaşlarım,

Sevgili eşim Duygu’dan, avukatlarımdan desteklerinizi, fedakarlıklarınızı ve mesajlarınızı alıyorum. Minnettarım. Tek tek hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum.

Ben bu mesajı neden dört duvar arasından, neden Silivri’den yazıyorum. Neden? Ben neden kentimden, insanlarımdan, çocuklarımdan, karımdan, sevdiklerimden koparılarak buraya getirildim. Neden?

Bir şafak operasyonuyla alınarak, dört gün boyunca, benim sokaktaki can dostlarımıza dahi reva görmediğim, insan onuruna aykırı koşullarda tutularak çıkarıldığım ifade sürecinde; iddialar ve sorular, var olmayan deliller karşısında hissettiklerim, dört gün nezarette hissettiklerimden daha ağırdı.

Tahmin ediyor ve biliyordum. Ama inanmakta zorlanıyordum. Ve gözlerimle şahit oldum:

Aydın’daki kötü kişinin, kötü bir kurgusuyla, senaryosuyla karşılaştım.

Tüm bu senaryolar Ağustos 2025’e kadar karşılık bulmamışken; o hainliğin, korkaklığın, kaypaklığın, ihanetin tarihe geçtiği o tarihten hemen sonra belli ki karşılık bulmuş.

Oysa hukuk, beklediğimiz, alıştığımız o hukuk, 3 temel ilkeye dayanmıyor muydu!

O ilkeler:

• Adalet

• Özgürlük

• Eşitlik değil miydi?

Bağımsız ve tarafsız yargı sistemin, masumun güvencesi, kötülüğün düşmanı değil miydi? Peki şimdi bu olanlar karşısında masumu, doğruyu, iyiyi kim koruyacaktı.

Haklının değil de güçlünün hukuku işlemeye başladıysa, himayesine gireceğimiz güçlüler arayan fırıldaklara mı dönüşeceğiz?

6 m2’de bir saat geçirmeye cesaret edemeyen onursuz korkaklar olarak mı yaşayacağız!

Bize inanan, güvenen insanlara ihanet edip, bir de onlara iftiralar atan, kumpaslar kuran sefiller mi olacağız!

Asla!

Asla!

Asla!

Seçimlerde demokratik yarış yerine olası rakipleri saf dışı bırakmak için yargıyı kullanan Aydın’daki “kötüye” teslim mi olacağız!

ASLA!

Siyasal kayırmacılık ve yandaşlığı, bugün yöntem olarak görenler, masumiyet karinesini yok sayanlar, bugünün güçlüsüne teslim olup ona hizmet edenler, inan ki sarsılan toplumsal inanç bir gün sizin de yargıcınız olacak.

İç ahlakını yitirmiş bir sistemden adalet beklemek nafiledir.

Sokağın sesi gür olmalıdır. Millet iradesine inancımız tamdır. Kuşadası ve Aydın’daki tüm hemşehrilerime ve yol arkadaşlarıma güvenim tamdır.

Uydurulmuş bile değil, uydurulmaya çalışılmış delillerle, beni, bizi burada tutmak hukuk meselesi değil, vicdan ve ahlak meselesidir.

Şimdilik zamanda; şafak operasyonları, tutuklamalar, peşin cezalandırmaya ve yeni nesil işkenceye dönüşmüştür. Delil elde etmenin, iftiraya zorlamanın yöntemi olmuştur.

Oysa hiç bir yargı, iyi bir insandan daha kötü olamaz.

Ve küçük bir umuttan daha güçlüsü yoktur.

Ailem, yol arkadaşlarım, sizlere emanet.

Ben ve masum insanlar sizlere emanet.

Ve hepimiz Allah’a emanet.

Saygı ve Sevgiyle,

Ömer Günel

26.03.2026"

Silivri”