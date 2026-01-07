Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 19 ile yeni vali atandı. Peki, Ömer Kalaylı kimdir? Kilis Valisi Ömer Kalaylı kaç yaşında, nereli? Ömer Kalaylı hangi görevlerde bulundu?

ÖMER KALAYLI KİMDİR?

Ömer Kalaylı, 1979 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı.

Eğitim Hayatı

Lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, 2003 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Kaymakam Adaylığı ve Yurt Dışı Eğitimi

Adaylık ve staj döneminde Yavuzeli ve Araban Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Ankara TÖMER’de Fransızca yabancı dil kursunu tamamladıktan sonra, 25.09.2004 tarihinde bir yıl süreyle Franche-Comté Üniversitesi’ne bağlı CLA Dil Okulu’nda Fransızca öğrenimini sürdürmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıllığına Fransa’ya gönderildi.

Bu süre içinde Paris’te, ENA (École Nationale d’Administration) bünyesinde düzenlenen “Fransa’da Valilik Kurumu, Adem-i Merkeziyet, Yönetimin Modernleşmesi ve Fransa’da Devlet Reformu” konulu 15 günlük kursa katıldı.

Kaymakamlık ve İdari Görevleri

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 90. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarıyla tamamladıktan sonra, Gaziantep’in Karkamış ilçesine kura ile atandı ve yaklaşık 1,5 yıl süreyle görev yaptı.

Daha sonra sırasıyla;

Diyarbakır Lice Kaymakamlığı (2007–2009)

Sivas Gürün Kaymakamlığı (2009–2013)

Sivas Vali Yardımcılığı (2013–2016)

Sakarya Akyazı Kaymakamlığı (2016–2018)

Uşak Vali Yardımcılığı ve aynı zamanda Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

Gaziantep – Şehitkamil Kaymakamlığı (2019–2022)

görevlerinde bulundu.

Yurt Dışı Programı

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.12.2014 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Çin’in Yönetim Sistemi konulu 1 aylık kısa dönem yurt dışı eğitim programına katıldı.

Diğer Eğitimleri ve Özel Hayatı

İkinci üniversite eğitimi kapsamında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 2022 yılında mezun oldu.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.