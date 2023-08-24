Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla; 491 ismin görev yerleri değiştirildi, 255 kaymakamın ataması yapıldı. Atamalar arasında kamuoyunda gündeme gelmiş isimler de yer aldı. Peki, Ömer Tekeş kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in önceki görevleri neler?

ÖMER TEKEŞ KİMDİR?

Ömer Tekeş, 1991 yılında Elazığ ilinde doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Elazığ ilinde tamamladı. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik lideri olarak görev aldı. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik görevlerinde bulundu. Mezun olduktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan Kaymakamımız Gençlik ve Spor, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairelerinde görev yaptı.

Balıkesir Valiliği Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.Balıkesir ilinde Valilik stajını,Aydın ili Sultanhisar ve Ordu ili Ünye ilçesinde Kaymakam refikliğini, Çorum ili Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde Kaymakam vekili olarak görev yaptı. Yurtdışı eğitimini İngiltere Leicester Üniversitesinde İngilizce üzerine tamamladı.

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlamasının ardında sırasıyla;

Afyonkarahisar/Bayat Kaymakamlığı

Afyonkarahisar/Kızılören Kaymakamlığı

Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.

Ömer Tekeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos'ta yayınlanan atama kararıyla Eruzurum Horosan Kaymakamlığı'ndan, Kayseri Vali Yardımcılığı'na getirildi.