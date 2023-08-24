Yalova Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan kimdir? İdil Özdemir Doğan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:52

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:52

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yalova’ya 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakam atandı. Yalova’da görev yapan 3 vali yardımcısı ise başka şehirlerde görevlendirildi. Yalova’da vali yardımcılığı görevlerine Konya Vali Yardımcısı Deniz Pişkin ile Elazığ Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan atandı.

VALİ YARDIMCISI İDİL ÖZDEMİR DOĞAN KİMDİR?



1991 yılında Burhaniye' de doğdu. İlköğrenimini Burhaniye' de tamamladıktan sonra, 2009 yılında İzmir Kız Lisesi' nden ve 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Eskişehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başlayan Özdemir, sırasıyla Kızılcahamam (Ankara) ve Havran (Balıkesir)' da Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. 9 Kasım 2017 - Temmuz 2018 tarihleri arasında Seben (Bolu) ilçesinde Kaymakam Vekilliği,sonrasında Osmaniye/Sumbas Kaymakamı olarak görev yaptı. Yurtdışı staj eğitimini Sheffield Üniversitesi' nde (İngiltere) tamamlayan Özdemir, iyi derecede İngilizce ve başlangıç düzeyde Fransızca bilmektedir.

Maden Kaymakamlığı görevini yapmakta iken, 12.08.2022 tarihli ve 31921 Resmi Gazetede yayımlanan 11.08.2022 tarihli 2022/9392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Elazığ Vali Yardımcılığı görevine atandı.